FC Porto apresenta 2,4 milhões de euros de prejuízo a votação

O FC Porto divulgou, este domingo, o relatório e contas relativo ao exercício de 2022/23 do clube, que revela um resultado líquido negativo de 2,430 milhões de euros, números considerados ligeiramente (265 mil euros) menos “problemáticos” se comparados com os 2,695 milhões de euros (negativos) da época anterior, aprovados por maioria.

Os sócios do FC Porto serão chamados a pronunciar-se na Assembleia Geral Ordinária agendada para 29 de Novembro.

Na base do resultado negativo surgem os gastos operacionais, na ordem dos 18,536 milhões de euros (superiores aos 16,525 milhões de euros de 2021/22), pelo que nem o aumento da verba referente a rendimentos operacionais (15,616 milhões de euros, contra 13,622 milhões do último exercício) alteram o quadro: No fundo, os resultados operacionais traduzem um prejuízo de 2,920 milhões de euros (no anterior foram 2,903 igualmente negativos).

As receitas associativas (6,579 milhões em 2021/22 contra 6,021 milhões em 2022/23) baixaram, explicando a diferença global. A renumeração de sócios teve impacto positivo, face à regularização de quotas.

Em termos gerais, após dois exercícios de resultados consolidados positivos, o Grupo FC Porto (Futebol Clube do Porto, FC Porto - Futebol, SAD, PortoComercial, PortoEstádio, PortoMultimédia, PortoSeguro, Dragon Tour, EuroAntas, FCP Serviços Partilhados, FCP Media, Avenida dos Aliados e Miragem) fecha 2022/2023 com resultados negativos superiores a 48 milhões de euros, anunciados no relatório e contas consolidado agora divulgado, em que são analisados os resultados consolidados e compostos pela agregação dos obtidos por cada empresa.

Assim, a FC Porto - Futebol, SAD destaca-se como a que contribuiu de forma decisiva para os resultados, muito por culpa da ausência de qualquer verba relevante referente à venda de direitos desportivos de jogadores no período em análise, tendo nos demais capítulos existido uma melhoria face ao período homólogo.