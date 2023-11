O toque pele com pele faz crescer bebés como Lourenço e João, que nasceram “antes do tempo”

Uma bata muito fina e muito azul, de plástico, é tudo o que separa a pele de Sílvia da pele do bebé que “quis nascer antes do tempo”. João veio ao mundo com um quilo, às 26 semanas e quatro dias, não tinha ainda completado seis meses de gestação. Tão pequenino que o medo de o segurar era gigante. A mãe sabia que a gravidez era de risco, mas não contava que o bebé fosse nascer muito prematuro, abaixo das 32 semanas. Entre cuidados intensivos e intermédios, João está há quase três meses no serviço de neonatologia do Hospital de São João, no Porto.

