Vinho, natureza e turismo rural: o pairing perfeito, na Serenada

A localização não é tudo e o que não falta no país são quintas, adegas, hotéis e casas de turismo rural que têm um excelente enquadramento, mas depois falta o resto. Às vezes quase tudo. A Serenada é daqueles casos de quem soube tirar partido da geografia – no coração da serra de Grândola, a 150 metros de altitude, um mar de verde que chega até Setúbal e ao Cabo Espichel – transformando-a num factor distintivo, a base à volta do qual floresce toda a oferta da casa.

A piscina e o terraço, cenário onde se tomam os pequenos-almoços e realizam algumas das provas (que decorrem diariamente às 17h, sempre que haja marcações até às 14h), são locais magnéticos de onde não apetece sair, mas mesmo sem esta vista de postal, este seria sempre um sítio de eleição. Afinal, estamos a falar de 23 hectares de terreno, sete deles com vinha, mas também muitos pinheiros-mansos, sobreiros, oliveiras e medronheiros.

Um terreno propício a descobrir sem pressas, passo a passo, com passagem pela adega e pelos muitos recantos da propriedade, tendo sido para isso criado um percurso pedestre, cerca de quatro quilómetros que podem ser feitos em menos de uma hora. Ou numa tarde inteira, caso se opte por pedir uma cesta de piquenique. Quem preferir pedalar, ao invés de caminhar, tem também várias bicicletas à disposição, de forma gratuita.

Mas não terminam por aqui as actividades ligadas à natureza. Naquilo que a casa não consegue ou não sabe fazer, recorre a parcerias com entidades e empresas locais especializadas, tais como os passeios a cavalo pela serra de Grândola ou pela praia – a bonita e pouco frequentada praia de Aberta Nova fica a cerca de 15 minutos de distância – percursos pedestres ou de BTT guiados por gente experimentada, pesca desportiva ao largo de Sines, passeios de barco até à ilha do Pessegueiro ou aulas de surf. Difícil é escolher. Ou conseguir sair da bolha que é a própria quinta.

Um projecto familiar. E pessoal

Da mesma forma que ter vista não é condição obrigatória para fazer singrar um projecto de enoturismo, também é possível criar e gerir uma casa sem uma bonita história familiar ou pessoal por trás. É, mas sente-se sempre a diferença. Na paixão, nos pormenores e, em última instância, no copo.

No caso da Serenada, esta paixão está na cara e nas mãos de Jacinta Sobral, a proprietária, gestora (juntamente com o marido, Manuel Silva) e também a enóloga. A propriedade pertence à sua família há mais de 300 anos, mas só em 2008, após a morte do pai, surge um novo capítulo na história da Serenada. Este capítulo.

Farmacêutica de formação e profissão, Jacinta voltou à escola para fazer um mestrado em Enologia, plantou vinhas novas, construiu uma adega e deu a conhecer ao mercado a marca Serras de Grândola – um vinho bem diferente daquele que era produzido pelo pai, vendido a granel aos amigos e amigos dos amigos. Em 2013 nasce o alojamento, primeiro com quatro quartos, ampliado com duas suites panorâmicas em 2015 e mais duas em 2018.

Um crescimento paulatino, estruturado, de forma a nunca perder a componente artesanal, tanto nos vinhos como no enoturismo. “Gosto de pequenos talhões, pequenas cubas, pequenos lotes, de fazer tudo de forma diferenciada”, confessa Jacinta com um sorriso, enquanto prova e dá a provar os novos vinhos, directamente da cuba.

São todos seus – meia dúzia de tintos, meia dúzia de brancos e um rosé, divididos por duas marcas, Serras de Grândola e A Serenada –, mas há um pelo qual tem um carinho especial, admite. Aquele que é oriundo das vinhas velhas, umas “videiras de castelão, baga, camarate e bastardo” que o pai plantou em 1961, precisamente o ano do seu nascimento e que, várias décadas e muitas histórias depois, daria origem ao Cepas Cinquentenárias Tinto.

No copo Provámos, gostámos e ficou-nos na memória A Serenada Y14 Grauvaque 2020

A Serenada Um trio de castas francesas (cabernet franc, carignan e merlot) que é uma homenagem à rocha sedimentar predominante na Serenada (o grauvaque) e que ajuda à singularidade dos seus vinhos. Exigente, estruturado, vai bem com qualquer tipo de carne. A Serenada Ramisco Blanc de Noirs 2022

A Serenada Com uvas tintas, mas em “modo branco”, é um vinho elegante, complexo, muita salinidade e muita frescura. Vai bem com sushi, saladas, mas garante a enóloga que também aguenta uma carne de porco.

A Serenada

Outeiro André, Sobreiras Altas (Grândola)

GPS: 38.1980, -8.6571

Tel.: 269498014/929067027

Web: www.serenada.pt

Prova de vinhos a partir de 15 euros. Quarto duplo a partir de 100 euros por noite. Sob marcação, realizam-se jantares harmonizados, visitas guiadas e workshops vínicos.

Este artigo foi publicado no n.º 6 da revista Solo.