Resultado final: 14-0. França meteu o rochedo na trituradora

Tranquila, dona de um dos primeiros passaportes carimbados pelo Euro 2024 e dispensada de grandes cometimentos, a França — detentora da defesa menos batida da fase de qualificação, com um mero golo sofrido — aproveitou, neste sábado, a passagem da modestíssima Gribraltar (ainda não fez o gosto ao pé) por Nice para dar um brilho diferente (goleou por 14-0!) à estatística onde destoava um ataque com apenas 13 golos (praticamente um terço dos números de Portugal, com 34 golos).

A equipa de Didier Deschamps ficou longe do recorde de 32-0 de um infame Austrália-Samoa Americana, mas em apenas 37 minutos deixou bem claro que estava preparada para bater o próprio máximo de 10-0 (quando obliterou o Azerbaijão, em Setembro de 1995, a caminho do Euro 96, com Deschamps no “onze”), marcando por sete vezes na baliza do inconsolável Coleing. Embalada, a França igualou um máximo com quase 30 anos aos 73 minutos, por Dembélé, e foi em busca de um número ímpar.

Um autogolo logo ao terceiro minuto mostrou o caminho a Thuram, que ampliou um minuto depois. O estreante Warren Zaire-Emery, de 17 anos, médio do Paris Saint-Germain, picou o ponto minutos antes de abandonar lesionado no lance do terceiro golo dos “bleus”.

Uma fatalidade para o jovem internacional e para Gibraltar, que ficou reduzido a 10 por expulsão de Ethan Santos a partir dos 18 minutos. As fragilidades levaram a um pequeno massacre que a sensivelmente 20 minutos dos 90 já se cifrava num contundente 9-0 (a lembrar o recente Portugal-Luxemburgo), com o contributo de Mbappé (g.p.), Clauss, Coman (bis), Fofana e Rabiot. Dembélé igualou o 10-0 de 1995 aos 73’ e Mbappé só tardou um minuto a assinar a nova constituição da república.

Giroud elevou (78’), mas o golo não valeu, obrigando Kylian Mbappé a puxar dos galões e de um hat-trick para compensar a dúzia e elevar a conta pessoal, quando é já o terceiro maior artilheiro da selecção de França. Gibraltar ainda tentou colocar gelo no jogo, mas Giroud estava determinado a marcar, bisando aos 89 e 90+1, para fixar o resultado nuns impensáveis 14-0.

Países Baixos apurados

Com Portugal, Espanha, Escócia, França, Inglaterra, Turquia, Albânia, Áustria, Bélgica, Hungria, Dinamarca e a anfitriã Alemanha à procura de hotel para 2024, a última noite oferecia novas oportunidades. Países Baixos, Suíça e Roménia aguardavam o momento certo e não desperdiçaram a ocasião.

Os neerlandeses receberam e bateram a Rep. Irlanda (1-0) com um golo de Weghorst, juntando-se aos franceses, para infelicidade da Grécia. No Grupo I, à Suíça bastou um empate (1-1) ante o Kosovo, já que a Roménia bateu Israel (1-2) na Hungria, assumindo a liderança.

Dos jogos da tarde não resultou nada de definitivo em matéria de apuramento directo, embora a selecção da Croácia, com um triunfo (0-2) em Riga, onde defrontou a Letónia (último do Grupo D), tenha dado importante passo. Os golos de Majer (7’) e Kramaric (16’) sublinharam a urgência de assumir o segundo lugar (a líder Turquia já assegurou vaga no Europeu), aproveitando o deslize do País de Gales, que foi a Yerevan empatar (1-1) com a Arménia.