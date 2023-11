Râguebi: Portugal derrotado pela Geórgia na final do Europeu sub-18

Selecção nacional falhou o título no escalão pela terceira vez consecutiva.

Portugal perdeu neste sábado com a Geórgia, por 19-3, na final do Campeonato da Europa sub-18 de râguebi, que se disputou em Praga, na República Checa, e falhou o título no escalão pela terceira vez consecutiva.

Os georgianos, que somaram o quinto troféu consecutivo, chegaram a uma vantagem de 14-0 aos 19 minutos, com dois ensaios transformados, e seguraram a diferença até ao intervalo.

Na segunda parte, Portugal ainda reduziu para 14-3, numa penalidade de Tomás Marques, mas, apesar da maior posse de bola, jogou quase sempre fora da área de 22 metros georgiana. A um minuto do final, acabou por sofrer um terceiro ensaio, que fechou o marcador em 19-3.

Para chegar à final, Portugal tinha deixado para trás a Roménia (22-15), nos quartos-de-final, e a Espanha (34-6), nas meias-finais.

Depois de, em 2021, na Rússia, ter perdido por 27-0 com a Geórgia na final, e de ter cedido ao mesmo adversário no ano seguinte, em Tbilisi (34-10), a selecção nacional voltou a cair diante da congénere georgiana.