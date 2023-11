Miguel Oliveira fractura omoplata na corrida sprint do GP Qatar

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou este sábado a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar de MotoGP, penúltima ronda do campeonato, devido a uma queda sofrida na primeira volta, de que resultou uma fractura na omoplata direita que o impedirá de participar na corrida principal de domingo.

O piloto luso foi transportado ao centro médico e declarado inapto para o GP do Qatar, tendo ido ao hospital realizar exames complementares. Para Miguel Oliveira, este foi o décimo abandono da temporada (sexto devido a queda) em 19 Grandes Prémios, entre corridas sprint e principais.

Oliveira, que largou da 17.ª posição, viu-se envolvido numa queda com o italiano Enea Bastianini (Ducati) e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), quando seguia já na 11.ª posição. Espargaró foi examinado no centro médico do circuito, tendo-lhe sido diagnosticada uma fractura na fíbula da perna direita, pelo que será reavaliado antes do Grande Prémio.

O espanhol Jorge Martin (DucatiI) venceu e recuperou sete pontos na luta pelo título, deixando o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) na segunda posição, a 0,391 segundos, e o italiano Luca Marini (Ducati) em terceiro, a 3,370 segundos.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder do campeonato - que tinha a possibilidade de ser campeão no Qatar -, foi quinto classificado e viu Martin ficar a sete pontos de distância, adiando a decisão do título para a ronda final, em Valência.

Os dois protagonizaram um duelo aceso nas duas primeiras voltas, com toques entre si.

"Sabia que tinha o potencial para vencer mas nunca se sabe. Saí largo numa curva, mas consegui recuperar, mesmo gerindo o pneu traseiro. Vencer era muito importante", frisou o piloto madrileno, que conquistou uma sprint pela oitava na época.

Com este resultado, Bagnaia mantém a liderança do campeonato, com 417 pontos, contra os 410 de Martin. Mesmo que vença a corrida principal (25 pontos) e Martin não pontue, o máximo que conseguiria seriam 32 pontos de vantagem, ficando 37 em disputa na derradeira prova, dentro de uma semana. Miguel Oliveira manteve o 16.º lugar, com 76 pontos.