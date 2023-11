ATP Finals: Sinner defronta Djokovic na final em modo invencível

Jannik Sinner é o primeiro tenista com menos de 23 anos a chegar sem derrotas à final das ATP Finals desde Roger Federer, em 2003. E é o único capaz de sair de Turim com o maior prémio, de 4,5 milhões de euros, destinado ao campeão do evento sem derrotas na fase de grupos. Mas o italiano de 22 anos terá como último adversário Novak Djokovic, a quem já venceu esta semana, na fase de grupos, mas que disputará o derradeiro encontro do torneio pela nona vez.

Na meia-final mais aguardada, Djokovic derrotou Carlos Alcaraz, por 6-3, 6-2. Os bons serviços (incluindo 10 ases) do espanhol de 20 anos não foram suficientes para contrariar a consistência do adversário. Ao longo do encontro, Djokovic foi ficando mais confortável da linha de fundo, onde a maioria dos pontos foi disputada, e quando assinou o segundo break, para 2-1 no segundo set, tomou o controlo total do encontro. Alcaraz, o mais novo a chegar às meias-finais das ATP Finals desde Rafael Nadal em 2006, tentou reagir, mas o líder do ranking anulou os dois break-points no sexto jogo e traduziu o ascendente com mais um break.

Agora, Djokovic vai reencontrar Sinner, que chega à final das ATP Finals, após derrotar Daniil Medvedev nas meias-finais. É o culminar da excelente época do tenista italiano, iniciada no 15.º lugar do ranking. Sinner chegou às ATP Finals na condição de quarto mundial e já vai em 61 vitórias em 2023 — das quais 10 consecutivas e 11 frente a adversários do top 10. Destaque ainda para o facto de ser o italiano com mais vitórias frente a jogadores do top 5 desde que o ranking ATP foi criado, em 1973: 10 (seis delas sucessivamente), ultrapassando o campeão de Roland Garros de 1973, Adriano Panatta.

Sinner correspondeu às expectativas dos fãs italianos com uma exibição sólida que lhe podia ter valido a vitória em dois sets. Mérito para Medvedev, que reagiu bem à perda do set inicial. Mas o primeiro jogo de serviço do russo no set decisivo foi desastroso: cedeu o break com uma dupla-falta, pouco depois atirou a raqueta ao chão com violência e apontou acusadoramente para o público, que elevou ainda mais o apoio ao compatriota. Sinner elevou o nível de jogo, cedeu somente cinco pontos quando serviu no terceiro set e fechou o encontro ao fim de duas horas e meia, com os parciais de 6-3, 6-7 (4/7) e 6-1.

“Foi um encontro muito duro. Senti que ele jogou de forma mais agressiva, em especial no primeiro set. De alguma forma consegui um break e, a partir desse momento, senti-me melhor. O segundo set foi mesmo equilibrado, mas ele jogou muito bem no tie-break. No terceiro set, apenas tentei manter-me um pouco mais agressivo e variar um bocadinho o jogo”, afirmou o primeiro finalista italiano das ATP Finals. Agora, o público quer vê-lo sagrar-se campeão. “É um privilégio sentir este tipo de pressão”.