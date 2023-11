Tampa de esgoto destrói carro da Ferrari e custa “uma fortuna” à equipa

Uma tampa de esgoto foi responsável pela interrupção prematura da primeira sessão de treinos livros em Las Vegas e por uma “dor de cabeça” monumental para a Ferrari. O monolugar pilotado por Carlos Sainz Jr. sofreu danos significativos no fundo plano e unidade motriz, obrigando a trocas de vários componentes no carro – incluindo do motor de combustão interna – com a factura para a equipa de Maranello nas centenas de milhar de euros.

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), o acidente deveu-se a uma falha das protecções de cimento colocadas sobre as tampas, essenciais para evitar danos aos carros da Fórmula 1 nos circuitos citadinos. A necessidade de garantir que todas as outras tampas estavam devidamente protegidas levou a uma interrupção definitiva da sessão inaugural no circuito de Las Vegas, mais recente paragem a ser adicionada no calendário deste desporto motorizado.

Carlos Sainz Jr. seguia a cerca de 320 quilómetros por hora no momento do acidente, conseguindo controlar a viatura e abrandar em segurança. A tampa de esgoto sem protecção está posicionada no ponto mais rápido da corrida, uma recta com quase dois quilómetros na “strip” de Las Vegas. O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, diz que a situação é “inaceitável”.

“Danificámos completamente o monocoque, o motor e e a bateria. E acho que isso é simplesmente inaceitável”, começou por dizer o responsável, citado pelo site Motosport. “Tivemos uma [sessão] muito difícil. Isto vai custar-nos uma fortuna, estragámos a sessão para o Carlos. Não vamos fazer parte da segunda sessão de treinos livres, isso é certo. Vamos ter de trocar o chassis”, rematou.

Apesar de nem piloto nem equipa terem responsabilidade directa nos danos sofridos, regras são regras e haverá lugar a penalizações. Na grelha de partida, na madrugada deste domingo, Carlos Sainz Jr. irá recuar dez posições, punição atribuída devido à substituição de peças no carro. A equipa de Maranello ainda tentou evitar este desfecho, mas os regulamentos da FIA foram seguidos à letra.

Pela primeira vez, a Fórmula 1 rumou a Las Vegas e será nas ruas mais famosas da “cidade do pecado” que se vai correr até ao próximo domingo. Para os fãs portugueses que quiserem ver em directo o Grande Prémio de Las Vegas, acordar cedo no domingo é uma obrigação: a "luz verde" para a corrida está marcada para 6h de Portugal Continental (22h de sábado locais).

A temporada viu já o título a ser entregue de pilotos a ser entregue a Max Verstappen, o terceiro seguido conquistado pelo piloto da Red Bull. O piloto neerlandês soma 52 vitórias na carreira e está a um triunfo de igualar o registo de Sebastian Vettel, "tetracampeão" pela Red Bull entre 2010 e 2013.