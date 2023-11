Jüra está de volta aos singles com avidadá e anuncia um álbum para a Primavera de 2024

Já lhe ouvimos canções como ameio, avidavoa, aluzétudo ou somozumnãodois, assim mesmo, sem maiúsculas nem espaços entre palavras, fundindo-as numa só. Isso enquanto lançava singles, EP e videoclipes com os quais se foi afirmando, garantindo actuações em vários palcos e festivais. Agora, Jüra lança um novo single com videoclipe, avidadá, revelando a primeira canção de um álbum cuja edição anuncia para a Primavera de 2024.

Com produção de DØR, Ned Flanger e Miguele, avidadá nasceu de uma residência artística em Sesimbra e Jüra explica-a assim, no texto que acompanha o lançamento: “Há momentos na vida em que tudo se alinha. Em que a vida consegue surpreender, mesmo quando achamos já ter percebido tudo sobre ela. Neste mundo louco é difícil encontrar lugar. É difícil acreditar, mas é quando fazemos o que acreditamos que tudo começa a mudar. A vida dá, se lhe dermos. Dá. Chegamos ao lugar que sonhamos porque o merecemos. Eu cheguei lá. Estou a chegar lá, rodeada de pessoas que amo e admiro. Sim eu, que achava que estava condenada a sentir essa dor no coração.” E acrescenta, a finalizar: “Vivo agora a querer viver mais que nunca, num lugar onde a dor não persiste, se cura. Sou essa insuportável que não vos vai deixar cair no engano de que o bom está longe. Não está. Dá. Cuida de ti e dos outros e vais chegar lá. avidadá.”

Nascida em Alcobaça, Jüra (nome artístico de Joana Silva) trabalhou como bailarina, acrobata, actriz e em dobragens de filmes de animação, antes de se iniciar nas canções. Fez o Curso de Dança na Academia de Dança de Alcobaça e, depois, em Lisboa, estudou na Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo (EPAOE) do Chapitô, terminando o curso “com distinção”, em 2017. Em Maio de 2022 lançou um primeiro EP, jüradamor, publicando nas plataformas digitais, com videoclipes minimalistas, as seis canções desse disco, e em Julho de 2023 lançou um, segundo EP, com quatro temas, rés.tu.