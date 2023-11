Jornalismo e assédio

Naquele dia de uma anormal afluência de casos, escândalos e demissões, os jornalistas foram chamados a cumprir a missão de estar em cima do acontecimento, mesmo onde nada acontecia nem era previsível que acontecesse. Em cima do acontecimento, para as televisões, significa duas acções coordenadas: as transmissões em directo, às vezes simultaneamente de diferentes locais, coadjuvadas por painéis de comentadores que daí tentam extrair matéria para uma longa fala mesmo quando a matéria é curta.

