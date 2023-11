Hilton na Austrália está à procura de funcionários — e pede tiktoks em vez de CV

O hotel da cadeia Hilton quer atrair jovens trabalhadores e está a pedir aos candidatos para publicarem um vídeo no TikTok com uma breve apresentação. Mas continuam a aceitar-se currículos escritos.

A rede de hotéis de luxo Hilton está à procura de funcionários para os seus hotéis na Austrália e decidiu pedir aos candidatos que deixem os currículos escritos em segundo plano e que, em vez disso, publiquem um vídeo no TikTok com uma breve apresentação e os motivos para ficarem com o cargo.

A empresa publicou um vídeo nesta rede social com informações sobre o novo “processo de recrutamento” e pediu aos candidatos para fazerem um TikTok com um minuto ou menos onde abordem a experiência profissional até à data e competências. Quando publicarem o vídeo, os interessados devem identificar a conta do hotel @hiremehiltonau e acrescentar a hashtag #hiremehilton ("contrata-me, Hilton", em tradução livre). Depois, o departamento de recursos humanos entra em contacto com as pessoas.

Citada pelo Guardian, Mary Hogg, directora de recursos humanos do Hilton Austrália, explicou que aceitar currículos via TikTok é uma tentativa de captar a atenção dos trabalhadores mais jovens e, ao mesmo tempo, garantir que não existe ajuda do ChatGPT nos currículos escritos.

Até agora, apenas uma pessoa recorreu ao novo método de CV. O Hilton comentou a publicação e informou que ia contactar a candidata por mensagem privada.

Na conta do TikTok, o hotel publicou ainda um vídeo com uma outra candidata para explicar as informações que os interessados devem abordar, mas deixou claro que continua a aceitar currículos tradicionais.

Por outro lado, também houve quem aproveitasse a ideia para criar material humorístico simulando tudo o que poderia correr mal na vida de um funcionário de hotel.

De acordo com o diário britânico, que falou com um advogado, nada impede um empregador de pedir um vídeo no TikTok como parte de uma candidatura de emprego, contudo, o facto de qualquer pessoa o conseguir ver levanta questões éticas.

Esta não é a primeira vez que esta rede social é utilizada para conseguir um trabalho. Em 2021, o próprio TikTok pediu que os candidatos enviassem vídeos de apresentação para empregos e acrescentassem a hashtag #tiktokresume.