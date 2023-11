Antonia Morais, 31 anos, filha da actriz Glória Pires e do músico Orlando Morais, partilhou recentemente alguns vídeos no TikTok mostrando as mansões da família em Angra dos Reis e em Brasília. Os vídeos acumularam milhões de visualizações em poucas horas, e a cantora e actriz recebeu críticas por expor as luxuosas propriedades.

