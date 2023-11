Selecção em busca do pleno e de maior clareza

Já neste século, há pouco mais de 19 anos, no último jogo competitivo que fez em Vaduz, Portugal sofreu um dos seus grandes embaraços futebolísticos. Na visita ao principado a 9 de Outubro de 2004, o vice-campeão europeu deixou-se empatar (2-2) com o Liechtenstein depois de ter estado a ganhar por 0-2, um resultado que não iria, no entanto, beliscar o apuramento para o Mundial 2006. Dificilmente esse desfecho irá repetir-se nesta quinta-feira (19h45, RTP1). No reencontro com uma selecção que continua a ser uma das piores do mundo (RTP1, 19h45), Portugal joga com o objectivo de manter o pleno de vitórias nesta qualificação para o Euro 2024 e, ao mesmo tempo, preparar a participação nesse torneio em que já tem lugar garantido.

A selecção portuguesa (6.ª do “ranking FIFA”) tem feito uma campanha perfeita e goleadora neste apuramento. Oito jogos, oito vitórias, 32 golos marcados e apenas dois sofridos, sendo uma de duas equipas a fazer o pleno de vitórias (a outra é a França), com o melhor ataque e a segunda melhor defesa (os franceses só sofreram um). Pelo contrário, o Liechtenstein (200.º na lista da FIFA e segunda pior da Europa), tem oito derrotas em oito jogos, um golo marcado (segundo pior ataque, atrás de Gibraltar) e segunda pior defesa (25 golos sofridos, apenas menos um que San Marino). Ou seja, não parecem estar reunidas condições para que o Rheinhart Stadion volte a ver um jogo como o de 2004.

Mas o desequilíbrio de forças e o apuramento garantido não tiram a Roberto Martínez a seriedade que um jogo competitivo deve merecer sempre. O espanhol, que se estreou como seleccionador de Portugal com um 4-0 à equipa do principado, quer mais uma vitória, que será a nona, antes de ir em busca da décima no próximo domingo, em Alvalade, com a Islândia. Mas esse não é o único objectivo e o técnico espanhol quer usar estes dois jogos que faltam para preparar a participação no Europeu da Alemanha. “Queremos tentar ligações e clareza nos padrões de ataque, e crescer como equipa”, garante Martínez, que não vai deixar de pensar na vitória. “O nosso objectivo é tentar ganhar. Todos os jogadores têm de ter concentração máxima, com o mesmo compromisso de outros jogos.”

Estes jogos servirão também para dar minutos aos que têm menos minutos. Já é garantido que José Sá irá ser o titular em Vaduz – foi o próprio que o revelou. Aos 30 anos, será a sua estreia, depois de tantas convocatórias em que não saiu do banco ou foi para a bancada. Martínez deixou elogios ao profissionalismo e à paciência do guarda-redes do Wolverhampton. “É um motivo de orgulho ter o José Sá, que é um exemplo de trabalho e que esperou sete anos para estar no relvado. O Rui Patrício jogou os dois primeiros jogos, o Diogo Costa fez os outros e era importante o Sá fazer parte desta campanha.”

A baliza tem dono. E as outras dez posições? Irá Cristiano Ronaldo jogar para os imigrantes portugueses que irão encher o estádio? “Não é importante dizer se ele vai ser titular. Está preparado e vai ter minutos”, foi tudo o que Martínez disse sobre o capitão da selecção nacional. E a equipa irá trabalhar para que CR7, que já leva nove golos nesta qualificação, seja o melhor marcador? “Uma marca individual é trabalho da equipa, não o objectivo.”

Uma novidade absoluta nas convocatórias de Martínez foi Bruma. O extremo do Sp. Braga irá, por certo, ter minutos num dos jogos desta dupla jornada, até porque, segundo o seleccionador nacional, a integração está a correr bem e é um jogador com características que lhe agradam. “O nosso balneário é muito bom para jogadores que chegam pela primeira vez. É um jogador com alegria e um sorriso contagioso. É alguém muito interessante para nós, até porque não temos o Rafael Leão.”

O avançado do AC Milan é um de cinco indisponíveis da convocatória original de Martínez para estes dois jogos. Os outros são Pepe, Nélson Semedo, Diogo Dalot e Matheus Nunes, sendo que Martínez optou apenas por substituir os laterais por João Mário (FC Porto) e Raphael Guerreiro (Bayern Munique) – no caso do portista, poderá também estrear-se na equipa A, tal como Toti Gomes, central/lateral do Wolverhampton.