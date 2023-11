Rapper xtinto volta aos singles com Lábios de mar, agora a explorar os caminhos do pop

Estreou-se há quatro anos com uma mixtape chamada Odisseia e, no mesmo ano de 2019, lançou dois EP, Ventre e Inacabado. O seu primeiro álbum, antecedido por vários singles, foi lançado em Fevereiro de 2023, Latência. Agora, xtinto [nascido Francisco Santos, com vida e carreira traçadas entre Ourém e Lisboa] está de volta aos singles, com Lábios do Mar, cujo videoclipe está a partir desta quinta-feira em exclusivo no YouTube. Co-produzido pelo próprio, juntamente com João Maia Ferreira, Kidonov, Billy Verdasca, Guilherme Simões e Will Brockman, o áudio chega sexta-feira às outras plataformas.

Lábios do Mar é, segundo o texto que acompanha o lançamento, “um tema onde o artista e compositor segue também novos caminhos, sempre com raiz na música urbana, mas agora explora o mundo da Pop”. Tematicamente, é explicado desta forma: “O amor é ambíguo. Traz manhãs felizes de certezas e noites amargas a duvidar. É o passeio à beira-mar num fim-de-tarde nas férias e o engarrafamento num carro cheio de bagagem emocional. A coragem para um futuro a dois quando coração para sofrer só temos um. O amor é para os heróis, com espadas de conselhos para os outros sem capa para se salvarem a si próprios.” Resumindo: ‘Lábios do Mar’ é o beijo na nossa praia preferida. A banda sonora a tocar na estrada com destino ao pôr-do-sol. Sair sem levar as chaves e entrar sem bater à porta.”

O single Lábios de mar vai ser estreado ao vivo em Lisboa, na edição deste ano do Super Bock em Stock, no dia 24 de Novembro, no Palco Tranquilidade (Garagem EPAL).