As principais propostas de alteração ao Orçamento em seis áreas chave

Apesar da demissão do primeiro-ministro, o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) será aprovado em votação final global – algo garantido pela maioria absoluta do PS – a 29 de Novembro. Até lá, os partidos vão tentar inscrever na proposta do Governo as suas iniciativas que, ao final desta terça-feira, data limite de entrega das propostas de alteração, ascendiam a mais de 1900, um valor recorde.

