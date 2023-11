Sporting revela as contas: Gyökeres pode custar 26 milhões de euros

Num acto de transparência, o emblema “leonino” enviou um documento à CMVM onde revela as contas das entradas e saídas dos jogadores no mercado de transferências do Verão.

É o preto no branco no que diz respeito aos negócios do Sporting relacionados com transferências de jogadores. O clube “leonino” enviou esta quarta-feira um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no qual detalha o custo de cada jogador contratado, o valor que entrou nos cofres do clube por cada atleta vendido e os valores pagos em comissões.

Assim, fica a saber-se que o reforço mais caro de sempre da história dos sportinguistas, o avançado Viktor Gyökeres, contratado aos ingleses do Coventry no Verão, custou 20 milhões de euros. Um valor que pode, contudo, chegar aos 24 milhões devido ao bónus previsto no contrato do sueco. E, a este montante, é necessário juntar mais dois milhões de euros pagos à empresa de agenciamento a título de comissões. Ou seja, no total, o melhor marcador do Sporting na presente temporada pode custar aos cofres “leoninos” 26 milhões de euros.

Outro detalhe revelado em relação ao jogador sueco é o facto de o Coventry ter garantido para si 15% de uma futura mais-valia. Uma percentagem que pode, contudo, reduzir para os 10% por opção do Sporting ou em função da concretização parcial de objectivos individuais e colectivos que não são explicitados.

Outra das contratações “explicadas” no documento é a de Hjulmand. O médio dinamarquês contratado ao Lecce custou 18 milhões e pode ainda obrigar o Sporting ao pagamento de mais três milhões de euros de bónus.