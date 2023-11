A primeira vitória de Alcaraz nas ATP Finals chegou finalmente

Carlos Alcaraz voltou a encontrar a alegria por poder competir nas ATP Finals. No ano passado, o tenista espanhol não pôde competir devido a lesão – que o afastou igualmente do Open da Austrália – e, na segunda-feira, estreou-se com uma derrota diante de Alexander Zverev. Mais adaptado à rapidez do court do Pala Alpitour, Alcaraz aproveitou a segunda oportunidade para somar a primeira vitória em Turim, sobre Andrey Rublev, por 7-5, 6-2.

“Foi encontro totalmente diferente para mim. Este é o nível a que tenho de jogar se quiser ter uma hipótese neste espantoso torneio”, afirmou o espanhol de 20 anos, ao colocar fim a uma série de três derrotas consecutivas no circuito.

“Tenho de descontrair, porque o court é muito rápido. Tenho de ser mais agressivo que o adversário, essa é a chave”, acrescentou Alcaraz que não enfrentou nenhum break-point e perdeu somente dois dos 34 pontos em que colocou o primeiro serviço.

Na sexta-feira, o número dois do ranking vai decidir um lugar nas meias-finais com o russo Daniil Medvedev e esperar por uma derrota de Alexander Zverev. Já Rublev, que tinha perdido anteriormente com o compatriota Medvedev, comprometeu a passagem às meias-finais, mas frisou que vai tentar vencer Zverev na derradeira jornada do Grupo Vermelho, para terminar bem a época.

Na mente de muitos fãs estava ainda o encontro da noite anterior, em que Jannik Sinner derrotou Novak Djokovic, por 7-5, 6-7 (5/7) e 7-6 (7/2). A determinação do italiano de 22 anos ficou bem patente na forma como abordou o último tie-break, ao ganhar os cinco primeiros pontos. As reacções ao encontro que excedeu as três horas de duração dividiram-se entre os elogios ao excelente ténis praticado por ambos e as críticas ao comportamento de Djokovic, actual número um mundial, que, num único momento de frustração, partiu duas raquetas.

Sinner é o terceiro tenista nos últimos dez anos a ganhar o tie-break do set decisivo ao sérvio – juntando-se a Alcaraz e Dominic Thiem – e o primeiro em 2023 a derrotar os três primeiros do ranking: Djokovic, Alcaraz e Daniil Medvedev. A primeira vitória do tenista italiano em quatro duelos com Djokovic e a quinta consecutiva diante de um adversário do top 5 colocou-o na frente do Grupo Verde, mas ainda não está garantida a qualificação para as meias-finais.