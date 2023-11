Um “silêncio estranho”. Médicos e partidos políticos apelam à retoma das negociações

PSD, PCP e BE consideram que Governo está em plenas funções e tem a possibilidade de chegar a um acordo com os médicos. Ministério da Saúde desmarcou reunião após pedido de demissão de António Costa.

Ainda não há sinais de que o Ministério da Saúde voltará a chamar os sindicatos médicos para uma nova reunião, depois de ter desconvocado o encontro da semana passada, na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro. Mas multiplicam-se os apelos para que as negociações sejam retomadas. E já não são só os médicos a fazê-lo. Também os partidos da oposição, incluindo o PSD, consideram que o Governo está em plenas funções e por isso pode ainda chegar a um acordo com os médicos.