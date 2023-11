Reunião entre os sindicatos representantes do sector e a CNIS não terminou com qualquer acordo e será retomada daqui a um mês.

As “boas notícias” que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, desejava receber esta terça-feira, no final de uma reunião entre os representantes das amas das creches familiares e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), não apareceram, porque o encontro terminou sem acordo. Entre as amas, o receio de não ver a sua situação regularizada voltou a aumentar e a crise política não ajuda.