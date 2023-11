José Sá será o 59.º guarda-redes a defender Portugal

Nem sempre é assim, mas quando um jogador vai a uma conferência de imprensa isso será um sinal de que vai jogar. O escolhido do dia para falar aos jornalistas na Cidade do Futebol fora José Sá, habitualmente o terceiro na hierarquia dos guarda-redes da selecção nacional e que nem é dos mais conversadores. Mas a sua presença na sala motivou logo uma pergunta. Será desta que o guardião do Wolverhampton se vai estrear? Sá fintou à primeira vez, mas confirmou na segunda. “[Roberto Martínez] falou comigo e disse que eu vou jogar na quinta-feira. É a concretização de um sonho.”

Aos 30 anos, José Sá vai finalmente guardar a baliza da selecção portuguesa – em Vaduz, frente ao Liechtenstein – depois de ter passado por várias convocatórias sem qualquer minuto em campo. Ele será o 59.º guarda-redes a alinhar por Portugal, desta vez à frente de Diogo Costa e Rui Patrício, que têm sido os donos do lugar na última década. Passaram mais de nove anos desde a última vez que Sá jogou por uma equipa nacional – jogou 60 minutos pela selecção olímpica num particular com o México em Janeiro de 2016 e, antes disso, cumpriu 14 internacionalizações pelos sub-20 e 16 pelos sub-21.

Já está, assim, garantido um nome na prometida rotação de Martínez para os dois jogos que Portugal ainda terá de cumprir na fase de apuramento para o Euro 2024, cuja qualificação já está fechada – oito vitórias em oito jogos no Grupo J e o primeiro lugar fechado. E poderá haver, pelo menos, mais uma estreia, Toti Gomes, defesa do Wolverhampton e um repetente nas listas de Martínez.

O antigo central/lateral do Estoril estabilizou no “onze” do Wolverhampton e terá também, por certo, uma oportunidade. Ou em Vaduz nesta quinta-feira, ou em Alvalade, no próximo domingo, frente à Islândia. José Sá fez a apresentação do seu colega de clube, que não chegou a jogar na I Liga, mas que já tem andamento de Premier League desde 2022. “Ele é muito bom, por isso é que joga na Premier League. Pode acrescentar muito. Para além de bom jogador, é bom rapaz.”