Holger Rune soma primeira vitória em 17 minutos

Stefanos Tsitsipas abandonou o encontro nas ATP Finals, depois de se ter ressentido de uma lesão nas costas, no aquecimento.

Hubert Hurkacz já tinha garantido 140 mil euros pela simples presença nas ATP Finals, na condição de suplente. Mas agora o polaco tem a possibilidade de elevar esse cheque de final de época para 360 mil euros, caso consiga vencer Novak Djokovic no último encontro do Grupo Verde. Um bónus tornado possível pela desistência de Stefanos Tsitsipas, que abandonou o encontro com Hoger Rune, em Turim, ao fim de apenas 17 minutos.

Tsitsipas ressentiu-se de uma lesão nas costas durante o período de aquecimento, mas ainda disputou três jogos antes de conferenciar com o fisioterapeuta e tomar a decisão definitiva. “Acima de tudo, afecta o meu movimento e é difícil competir sem nos movermos devidamente. Isto é ténis e não lançamento de dardos”, explicou o tenista grego, que não deixou de ser assobiado pelos milhares de fãs presentes no Pala Alpitour de Turim. “As minhas desculpas a todos os adeptos. Os meus médicos deram-me luz verde para tentar jogar”, acrescentou Stefanos Tsitsipas.

Para compensar os espectadores, Hurkacz e o outro suplente, Taylor Fritz, disputaram um set, com a vitória a cair para o polaco, por 6-3. Acabou por ser um bom treino para o embate de quinta-feira.

Esta foi a primeira vitória de Rune nas ATP Finals, depois de ter sido derrotado por Novak Djokovic no domingo, em três sets e ao fim de três horas. No entanto, esta é a segunda vez que o dinamarquês participa nas ATP Finals — em 2019, com 16 anos apenas, foi parceiro de treino de vários jogadores, incluindo Djokovic e Roger Federer.