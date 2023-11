O PÚBLICO no seu WhatsApp. Siga-nos

Mantenha-se a par das notícias que marcam o dia através do nosso novo canal no WhatsApp

O PÚBLICO no seu WhatsApp. Desde esta segunda-feira, 13 de Novembro, que pode manter-se a par das notícias que marcam o dia através do nosso canal no WhatsApp.

Estes canais são uma funcionalidade recente do WhatsApp. Encontram-se no separador “Actualizações”, e não nas “Conversas”, e permitem receber de uma forma mais directa informação de órgãos de comunicação social, artistas, clubes desportivos, entre outros. Não é possível ver quem são os seguidores, que, por sua vez, só podem reagir às mensagens por emojis.

Como entrar no canal de WhatsApp do PÚBLICO?

Clique neste link; No canto superior direito, clique em ”Seguir”; Para não perder nenhuma actualização, active as notificações (também no canto superior direito); Interaja connosco e partilhe com amigos.

Já agora, ajude-nos. O que gostava de ver neste canal? Responda aqui: