À rasca com a tese? Estas ferramentas de inteligência artificial podem ajudar-te

Há ferramentas de inteligência artificial (IA) para todos os gostos e alguns até te podem ajudar na vida académica — seja a procurar informação ou fontes, fazer resumos de artigos científicos ou a revisão linguística do trabalho final. Antes de continuarmos, deixa-nos fazer um disclaimer: o objectivo não é que a inteligência artificial escreva a tua tese (ou trabalho académico) por ti.

Estas ferramentas podem facilitar-te a vida, mas é preciso ter consciência das suas limitações — por exemplo, o conteúdo gerado pode ser demasiado genérico e já são vários os casos em que a IA (no caso, o ChatGPT) demonstrou enviesamento nas respostas que dá.

Para facilitar o teu trabalho, deixamos-te uma lista de ferramentas que podem ser úteis se tens um trabalho académico exigente pela frente.

ChatPDF

Esta é para quem já perdeu horas a ler artigos científicos que achou que podia usar num trabalho, mas afinal não... O ChatPDF é uma ferramenta de IA que facilita a leitura e análise de artigos científicos. O sistema operativo é muito semelhante ao ChatGPT, basta fazer o upload de um artigo para a plataforma. Uns minutos depois, tens um pequeno resumo do conteúdo e podes colocar questões sobre ele — o ChatPDF responde em função da informação disponível no documento.

Esta plataforma também consegue analisar artigos científicos em português. Apesar de ter uma versão paga, com a versão gratuita consegues fazer o upload de quantos artigos quiseres.

Elicit.org

Com este assistente de pesquisa, podes identificar e resumir os principais conceitos sobre um tema que te interessa e quais os estudos mais citados. Além disso, também fornece uma lista de outros estudos que podem ser pertinentes.

Contudo, existem limitações: o sistema funciona apenas em inglês. Tentámos pesquisar em português, mas as respostas foram confusas e pouco relevantes. Além disso, é uma ferramenta paga. Apesar disso, quando crias uma conta, recebes cinco mil créditos que te permitem usar a plataforma até os gastares.

Research Rabbit

O Research Rabbit descreve-se como “o Spotify da investigação”: serve para pesquisar autores e artigos relevantes para a tua investigação, partindo de um artigo que já sabes que é importante. Com base nele, esta plataforma sugere-te outros artigos e recomenda-te outros trabalhos dos mesmos autores. Também podes procurar por palavras-chave, organizar artigos por categorias e explorar as referências dos documentos guardados.

O Research Rabbit é gratuito e funciona em português.

Semanticscholar.org

É uma plataforma que te permite pesquisar entre mais de 200 milhões de artigos académicos disponíveis (tudo legal, estão disponíveis graças a parcerias com editoras académicas). A diferença é que este motor de busca não se limita a fornecer artigos académicos com base nos conceitos que pesquisas — apresenta, também, um resumo do que é abordado no documento, quais as investigações em que é citado e artigos semelhantes que possam ser relevantes.

A Semantics Scholar é uma plataforma aberta e gratuita e funciona em português.

Consensus

Quando usas algumas ferramentas de IA, como o Chat GPT, as respostas nem sempre são factuais e nem confiáveis. O Consensus é semelhante à maioria das ferramentas desse género, mas com uma grande diferença: quando colocas uma pergunta de "sim" ou "não", a ferramenta fornece respostas com base na investigação sobre o assunto e diz-te se a comunidade científica se inclina mais para um lado ou para o outro — e ainda te dá uma lista de artigos científicos que considera pertinentes e que usou para te dar uma resposta.

É um motor de busca gratuito, porém a sua base de dados ainda é reduzida. Outro ponto negativo é que a pesquisa em português nem sempre fornece resultados precisos.

Texto editado por Inês Chaíça