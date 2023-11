Roberto Martínez chama João Mário para render Dalot

João Mário, lateral-direito do FC Porto, foi esta segunda-feira chamado por Roberto Martínez para substituir Diogo Dalot na convocatória para os compromissos da selecção nacional com Liechtenstein e Islândia, últimos jogos de apuramento para o Euro2024.

Depois de Pepe (FC Porto), Nelson Semedo (Wolverhampton) e Rafael Leão (AC Milan), dispensados devido a lesão, Roberto Martínez foi forçado a refazer a convocatória para preencher a vaga de Diogo Dalot (Manchester United), ausente por razões pessoais.

Assim, após ter recorrido a Raphael Guerreiro (Bayern Munique) para substituir Semedo, o treinador espanhol chamou João Mário para a vaga de Dalot. O lateral portista pode, assim, estrear-se pela selecção A depois de ter representado todos os escalões de formação e de, ao serviço do FC Porto, ter conquistado dois títulos de campeão nacional, duas Supertaças, uma Taça da Liga e duas Taças de Portugal.

João Mário, que soma 16 jogos no FC Porto, pode defrontar o Liechtenstein já na quinta-feira (19h45), em Vaduz, tendo, em Alvalade, nova possibilidade para assumir o corredor frente à Islândia​.

A concentração está agendada para o final da tarde desta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa altura em que Portugal está já qualificado como líder do Grupo J, com 24 pontos, mais oito do que Eslováquia.