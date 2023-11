Benfica vence primeiro derby da Liga de voleibol

O primeiro derby do campeonato nacional de voleibol 2023-24 terminou com um triunfo do Benfica em casa do Sporting, por 1-3. No pavilhão João Rocha, o campeão nacional até começou a perder mas deu a volta à partida e somou o nono triunfo noutras tantas jornadas.

No primeiro set, o Sporting fez da recepção e da defesa a sua principal arma e levou a melhor por 25-21, descolando do rival nos últimos pontos. Galabov e Tiago Barth foram importantes nas acções de rede.

No segundo e no terceiro parciais, o Benfica começou melhor e, mais forte no ataque e nas acções de bloco, com Eshenko e Lucas França em destaque, impôs-se por 20-25 e e 21-25.

Sem fazer grande rotação do "seis" base, Marcel Matz viu o Benfica manter o nível no quarto set, também ancorado no forte serviço de Pablo Nathan, confirmando o triunfo por 23-25.

Este resultado permite às "águias" consolidarem a liderança da prova, agora com 27 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Vitória, e mais seis do que o Sporting, ainda que ambos tenham menos um jogo disputado.