Partidos de Vila Franca de Xira unem-se para exigir enterramento da Linha do Norte

Em causa estão três quilómetros de via situados entre Alhandra e Vila Franca que serão intervencionados no âmbito da quadruplicação da ferrovia do Norte.

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou, esta quarta-feira, uma posição formal sobre o projecto de quadruplicação da Linha do Norte em que sustenta que a melhor opção é o “enterramento” da plataforma de circulação de comboios ao longo dos três quilómetros de via situados entre Alhandra e Vila Franca. A autarquia defende que a Infra-Estruturas de Portugal (IP) deve estudar rapidamente todos os contornos desta opção, para não atrasar o processo de modernização da Linha do Norte. Reclama, ainda, que seja “descartada” a possibilidade alternativa de construir uma linha dedicada aos comboios de alta velocidade no interior rural do concelho, porque teria ainda maiores impactos sociais e ambientais.