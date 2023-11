Rally Madeira Legend 2023: mais uma etapa para a lenda dos ralis da ilha

Não foi preciso – ou possível – andar muitos quilómetros para descobrir o vencedor do Rally Madeira Legend (RML) 2023, destinado a veículos das categorias Spirit, Histórico e Legend, alguns deles semelhantes aos que corriam nos primeiros anos em que o irmão Rali Vinho da Madeira fazia parte do Campeonato da Europa. Quem venceu, venceu confortavelmente, com uma distância assinalável para o segundo classificado, que pode dizer o mesmo em relação ao terceiro. Mas isso não quer dizer que esta 3.ª edição do RML tenha decorrido sem motivos de interesse, que as tabelas de classificação nunca contam a história toda, nem sem entusiasmo. Ou não estivéssemos na Madeira, onde as curvas e as pessoas têm uma inclinação forte para o desporto automóvel.

