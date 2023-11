Portugal presente na estreia da SSL Gold Cup

Arranca nesta sexta-feira nas Canárias a fase final da primeira edição da Star Sailors League - SSL Gold Cup, competição de vela entre países que conta com a participação de Portugal, que se apurou para a prova após ultrapassar uma fase de qualificação disputada no Lago Neuchâtel, na Suíça. A equipa portuguesa, que tem como capitão João Rodrigues, terá como primeiros adversários a Estónia, Cuba e Chile, sendo que os dois primeiros classificados do grupo avançam para a ronda seguinte.

Para a primeira edição SSL Gold Cup, prova onde competem todos os países que têm vela de competição instituída, o programa das regatas prevê um total de 66 provas, que ocorrerão ao largo de Las Palmas e onde todas as equipas terão ao seu dispor o mesmo barco: um veleiro SSL 47 fornecido pela organização.

As regras definem que quatro dos velejadores de cada equipa são oriundos do ranking mundial da SSL, que abrange todas as classes de vela, sendo que os restantes quatro elementos foram escolhidos pelo capitão.

Desta forma, a equipa de Portugal nas Canárias conta com João Rodrigues (capitão), Afonso Domingos (leme), Hugo Rocha (táctico), nuno Barreto (trimmer), Filipe Silva (grinder), Renato Conde (trimmer vela grande), Tomás Barreto (floater), Bernardo Santos (piano) e Manuel Dantas (proa).

Caso Portugal consiga ultrapassar a primeira fase, que vai decorrer até terça-feira, encontrará países já automaticamente apurados para os 1/16 avos de final.

As previsões na ilha espanhola apontam para ventos médios, entre 9 e 13 nós, do quadrante Norte para os primeiros dias de regatas, a que se juntará uma ondulação de período significativo, o que, segundo a organização, “tornará as regatas seguramente muito desafiantes e interessantes”.