Euro 2024: Bruma nos convocados da selecção para encerrar a qualificação

A duas jornadas do fim, Portugal já tem lugar reservado à mesa do Euro 2024, pelo que o objectivo passou a ser completar esta fase de qualificação apenas com vitórias. Para a dupla jornada que encerra este capítulo, o seleccionador, Roberto Martínez, convocou 26 jogadores, entre os quais o extremo Bruma, do Sp. Braga.

Na próxima quinta-feira, o Liechtenstein será o penúltimo adversário desta fase, em Vaduz, que servirá para perceber se a selecção consegue terminar esta caminhada de forma imaculada e para depurar um trabalho que forçará o técnico a reduzir o naipe de escolhas. Até porque o lote de convocados para o Campeonato da Europa, que decorrerá na Alemanha, compreenderá apenas 23 jogadores.

Nesta convocatória em concreto, Bruma é uma das novidades, substituindo Pedro Neto. Porquê? Naturalmente porque o que tem feito ao serviço do Sp. Braga tem convencido os responsáveis da selecção, mas não só. "É uma questão de perfil, do que nós queremos fazer tacticamente. O que precisamos de fazer dá oportunidades a um jogador ou a outro", explicou Martínez, reforçando a ideia de que a porta da selecção continua aberta a todos. E nesse grupo estão nomes como William, Trincão, Pedro Gonçalves, Nuno Santos ou João Mário, do FC Porto (citados pelo técnico).

Roberto Martínez deixou ainda pistas sobre diferentes escolhas, desde o "momento de crescer" para justificar o regresso de João Neves à lesão de Danilo para explicar a chamada de Matheus Nunes. "Esteve no primeiro estágio. É um jogador diferente de outros médios e está num patamar diferente. Está num balneário que ganhou tudo na época passada, agora está a jogar e acho que pode trazer valências diferentes".

Depois do embate em Vaduz, o ciclo fecha-se em Alvalade, na recepção à Islândia, no dia 19. Uma dupla oportunidade para testar nuances tácticas? "Temos de tentar ligações tácticas, jogadores, conceitos no relvado que preparem a nossa equipa para o Europeu", adiantou o seleccionador, para depois se debruçar sobre exemplos concretos.

"Jogamos com o Liechtenstein, um bloco baixo, linha de cinco, características muito específicas, estamos apurados, o primeiro lugar está garantido, precisamos de uma intensidade e de uma resposta interna do grupo para estarmos ao melhor nível. A Islândia é uma equipa mais forte agora do que aquela que defrontámos em sua casa e é um apuramento que precisa de mais duas vitórias. Não é um estágio para experimentar, mas para preparar".

E essa preparação será feita com o contributo do guarda-redes José Sá e do defesa Toti Gomes, que terão oportunidade de se estrearem com Roberto Martínez. Quem continua de fora são os laterais esquerdos de raiz Nuno Mendes e Raphael Guerreiro, ainda indisponíveis. Um problema que o técnico tem contornado com um plano B: "Usámos uma estrutura táctica no último estágio em que colocámos jogadores de ataque por fora, como o Rafael Leão ou agora o Bruma, que dá um equilíbrio que dispensa um ala ou um defesa a jogar por fora".