Silly criou uma metáfora de liberdade em Cavalo à solta, a anunciar um álbum para 2024

Estreou-se em 2021, com o EP Viver Sensivelmente, e agora prepara um primeiro álbum para 2024, previsto para Fevereiro, do qual já lançara em Maio um single com videoclipe, Coisas fracas. Trata-se de Silly, nome artístico da jovem cantora e compositora Maria Bentes, nascida nos Açores, que se instalou em Janeiro, durante uma semana, num monte alentejano, onde ficou “sozinha a criar” as bases para tal álbum. Que já tem nome, Miguela, e foi feito em colaboração com o músico e produtor Fred Ferreira (Banda do Mar, Buraka Som Sistema, Orelha Negra).

O segundo tema de Miguela estreia-se esta sexta-feira. Chama-se Cavalo à solta (sem nenhuma relação com a canção homónima de Fernando Tordo e Ary dos Santos, publicada em 1971) e, segundo Silly, trata-se de “uma música sobre amor e sobre a entrega total a esse amor”. “É uma canção especial, fruto da sensação de me desprender de algumas rédeas e correntes de dúvidas e inseguranças que às vezes nos prendem e reprimem emoções”, afirma a cantora no texto que acompanha o lançamento. O primeiro single, Coisas fracas, falava “da ilusão de proximidade que se cria, fruto de uma adicção aos telemóveis e ao mundo virtual”. Neste, foi a imagem de um cavalo à solta a escolhida como metáfora para descrever uma “sensação de liberdade”.

Nascida nos Açores, Maria Bentes mudou-se para Serpa, no Alentejo. Estudou guitarra, depois piano (fez o ciclo básico no Conservatório) e produção hip-hop (na ETIC). Numa entrevista a David Pinheiro, publicada em Dezembro de 2021 no site Comunidade Cultura e Arte, falou da sua vida e do seu trabalho musical, com raízes na infância. “Cresci a ouvir José Mário Branco, Sérgio Godinho e Elis Regina”, afirmou então. “De repente, na minha adolescência descubro uma coisa chamada hip-hop e começo a ouvir as maiores referências internacionais. Entretanto, encontrei o jazz algures e adoro. É natural que não me consiga prender a um só género.”

Depois do EP Viver Sensivelmente, de 2021, Silly lançou uma nova canção em Outubro de 2022, Água doce, seguindo-se as que anunciam o álbum: Coisas fracas e Cavalo à solta, esta com letra, música e produção de Fred e Silly. O videoclipe é de Diogo Lopes. Com estes e outros temas do seu futuro álbum, Silly irá apresentar-se ao vivo no Super Bock Em Stock, no dia 25 de Novembro, no Palco Ermelinda Freitas, na Sociedade de Geografia de Lisboa.