Anti-semitismo e ideologia

Devemos rejeitar a ligeireza e a falta de rigor com que se usa a palavra “anti-semita”. Quando esse uso evidencia uma intenção fraudulenta e uma instrumentalização da palavra, e não apenas um afrouxamento das exigências que as palavras – todas, e não apenas essa – nos impõem, abre-se caminho a um indesejável quiasmo: o anti-semitismo como ideologia encontra a sua figura simétrica na ideologia que se alimenta do “anti-semitismo” (as aspas cumprem aqui uma função necessária).

