Santos Silva diz que Ministério Público deve dar mais esclarecimentos públicos

A entrevista com Augusto Santos Silva para o PÚBLICO-Renascença foi gravada na manhã de terça-feira, horas antes de António Costa apresentar a demissão na sequência de buscas ao Ministério do Ambiente e a instalações do gabinete do primeiro-ministro, relacionadas com os negócios do lítio e hidrogénio.

Sobre essas buscas, o presidente da Assembleia da República defendeu que o Ministério Público devia dar mais esclarecimentos públicos dado o "alarme social" causado. Nesta parte, aborda as questões internacionais, defende o secretário-geral da ONU, António Guterres, e fala da popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa: “Para se ser estadista e para que as pessoas reconheçam o que fazemos, a última coisa em que devemos pensar é mesmo na popularidade.” Pode ouvir a entrevista Hora da Verdade nesta quinta-feira pelas 23h00.