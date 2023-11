Enologia da UTAD inaugura adega “laboratório” e “ambientalmente sustentável”

Na nova adega "laboratório" da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) estudantes e investigadores poderão acompanhar as diferentes fases da vinificação, desde a fermentação, engarrafamento ao estágio do vinho. A obra, que inclui uma Estação de Tratamento de Águas Residuais e conta com "equipamentos de última geração", será inaugurada no próximo dia 15 de Novembro.

"Esta empreitada de ampliação do edifício de enologia é um marco significativo no contributo da UTAD para o desenvolvimento da viticultura e da enologia na região, firmando-se o compromisso da academia com a sustentabilidade ambiental", refere o pró-reitor para o Planeamento, Território e Património, Ricardo Bento, citado no comunicado que a universidade enviou esta quarta-feira às redacções.

A adega "laboratório", uma nova valência do Centro de Transferência de Tecnologia em Enologia, é "ambientalmente sustentável" — segundo a UTAD, com vista ao cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,a obra inclui uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (Fito-ETAR) — e tem "equipamentos de última geração".

A Fito-ETAR recorre a uma solução baseada na natureza (uma Nature-based Solution ou ​NbS), conceito de tratamento de águas residuais que abarca estratégias naturais que procuram mitigar as alterações climáticas. "Através da recuperação e reutilização do subproduto das rolhas de cortiça, esta Nbs vai permitir que a UTAD possa tratar eficazmente os efluentes gerados durante o processo de vinificação, reutilizando a água residual na irrigação de áreas agrícolas no campus", acrescenta a universidade no seu comunicado.

A UTAD adianta que será ainda implementado um sistema de aproveitamento de águas pluviais na adega, que tem uma área de 632 metros quadrados.

O renovado edifício de Enologia, em Vila Real, vai disponibilizar equipamentos e espaços diferenciados que permitirão que estudantes e investigadores possam acompanhar os diferentes estágios de produção vínica, desde a fermentação ao estágio (em garrafa, cubas ou barricas), passando pelo engarrafamento.

A inauguração acontecerá durante a sexta edição da "Prova dos Novos —​ UTAD Alumni Wine & Cheese Collection", um evento que dá a conhecer um quarteto de vinhos e um trio de queijos produzidos por antigos estudantes da academia transmontana. Luís Teixeira, Patrícia Peixoto, Daniel Fraga Gomes e Carlos Alves assinam os vinhos da edição 2023, a que se juntam os queijos de cabra, ovelha e vaca produzidos, respectivamente, por Paulo Martins, Inês Vilarinho e Marta Santos.

Este ano e pela primeira vez, há também um vinho e um queijo produzidos além-fronteiras, internacionalizando a marca "Alumni UTAD".