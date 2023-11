Pilates com cães bebés? Chama-se Puppyology (e no fim podes adoptá-los)

Nas sessões de Puppyology deste estúdio em Braga podes fazer pilates enquanto estás com cachorros. No fim, todos os animais podem ser adoptados.

Chama-se Puppyology, nasceu em Braga e junta actividade física e cães bebés. E, além de poder melhorar a tua saúde mental, também permite arranjar uma nova casa para animais abandonados, acredita Bárbara Lemos, 23 anos, fundadora desta iniciativa.

A estudante de Psicologia e Criminologia em Cambridge, Inglaterra, teve esta ideia depois de um professor a ter desafiado a comparar os níveis de ansiedade, stress e depressão de pessoas com e sem animais de estimação. “Concluímos que pessoas com animais tinham níveis bastante mais reduzidos destes problemas”, lembra Bárbara. Também foi por essa altura que descobriu o “puppy yoga”, em Londres, e tentou seguir o conceito, adaptando-o e trazendo-o à terra natal, Braga.

A primeira sessão da Puppyology decorreu no dia 28 de Outubro, na academia Braga Dança, estúdio da mãe de Bárbara​. E foi um sucesso: inicialmente, a ideia era ser um “evento único”, mas a procura ditou que se repetisse. Ao todo, já foram três aulas, mas há mais cinco agendadas: “Quando uma aula enche, marcamos logo outra”, explica a jovem. ​

Em Janeiro regressa a Inglaterra para ingressar no mestrado em Psicologia Forense, mas garante que isso não abrandará o projecto: “As sessões vão continuar e regresso no início do Verão para continuar a ajudar.”

Nada disto seria possível sem as estrelas destas aulas: os cachorros da Abandoned Pets, uma associação de acolhimento bracarense. Em cada sessão participam entre sete e dez animais. “Na primeira sessão, participaram nove cães e foram todos adoptados. É isso que tem acontecido com a maioria dos cães que participam”, contou Eduarda Lemos, responsável pela associação.

“Recebem atenção e nota-se muito a diferença no final das sessões. Estão mais à vontade e até procuram o contacto com as pessoas, eles aprendem imenso por observação dos outros e isso é óptimo. Vai facilitar a experiência de adaptação numa eventual adopção”, sublinhou.

Para estas sessões, Eduarda opta por levar os cachorros mais carinhosos, para “garantir que é uma experiência proveitosa para todos”. Todos são desparasitados, têm microchip e a primeira vacina — além disso, tomam um banho antes de ir. Algumas raças exigem cuidados especiais. É o caso dos pastores-alemães — nessa sessão pediu-se aos participantes que não tocassem nas orelhas dos animais, por se partirem facilmente.

A brincadeira "quebra o gelo"

As sessões de pilates duram cerca de 45 minutos, mas há 15 minutos reservados para a brincadeira com os cães. O que não quer dizer que também não se possa parar para brincar ao longo das aulas. Os alunos têm liberdade: “Se quiserem parar para estar um bocado com os cães, isso é incentivado”, explica Bárbara. Já os cachorros têm luz verde para fazerem o que quiserem — incluindo dormir a meio da aula, se estiverem cansados.

As sessões de pilates não “são muito exigentes”, mas trabalha-se, na mesma, “todos os músculos do corpo enquanto relaxamos, enquanto nos divertimos”, explica a fundadora. Sobre as indicações específicas desta aula conta-se uma que não consta no regulamento da maioria dos estúdios: se os participantes "quiserem ajudar na limpeza dos chichis caninos que podem aparecer, há um balde e uma esfregona sempre à mão", afirma entre risos.​ A sala é limpa antes e depois das aulas e todos os tapetes são desinfectados, garante.

“Quando estás lá, não pensas em mais nada, vais para casa mais feliz, sem dúvida”, ilustra Bárbara Pimenta, uma das participantes. A estudante de Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação de 23 anos já tem um pastor-alemão em casa, mas não hesitou em ir experimentar uma sessão de pilates diferente: “Exercitas o corpo todo, mas também o coração, e a interacção entre as participantes também é muito agradável, porque a brincadeira com os cães quebra o gelo. Depois de experimentar, vou querer ir mais vezes.”

Cada sessão tem o custo de 12 euros, que inclui a aula, uma garrafa de água e um pequeno lanche. O estúdio aceita donativos, como ração húmida ou seca e mantas, para a Abandoned Pets.

Neste momento, as sessões já não decorrem só em Braga — vai haver uma em Santa Maria da Feira, marcada para 1 de Dezembro, fruto de uma parceria com uma associação local —, mas o objectivo da criadora é expandir o projecto a mais cidades portuguesas, como Lisboa.

O número de inscrições é limitado às 20 vagas. As informações sobre as datas das aulas e inscrições estão na página de Instagram da Puppyology. E este mês há uma surpresa: uma sessão apenas com gatos, uma novidade, a 19 de Novembro.

