Apesar do impacto que lhe causou a figura da Maria do Rosário, nunca mais pensou na amante do Moisés nem lhe interessava onde o amigo passava os domingos, mas a vida gosta de novelos e de nós, brinca com esses novelos como se fosse gato, é uma urdidura complexa que parece ter os seus próprios planos, as suas tramas, anda aos esses, embriagada com o riso humano e com as lágrimas humanas, que vai provocando de forma intervalada, num carrossel eterno.

