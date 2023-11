Hortee: mercados biológicos do Porto agora estão online

O município do Porto e a startup nacional Hortee juntaram-se para criar uma aplicação que promove o acesso a produtos biológicos, sazonais e locais.

Nem sempre é fácil aceder a produtos biológicos, sazonais e de proximidade. Para facilitar o acesso dos cidadãos a alimentos de qualidade a preços justos, o município do Porto estabeleceu uma parceria com a Hortee, startup nacional especializada na venda de produtos frescos online. E agora a horta está à distância de uma app.

Hortee, que adopta o mesmo nome da startup envolvida na sua criação, consiste numa aplicação para telemóveis que torna possível a compra de alimentos sustentáveis, a escolha do local de entrega e comunicação com os produtores, tudo através de um dispositivo móvel.

Com esta aplicação, os utilizadores têm acesso a transacções seguras e a preços justos – permitindo a comunicação directa entre produtor e consumidor. Ademais, todos os géneros alimentares são de produção local - os alimentos provêem de zonas que não ultrapassam os 90 quilómetros do Porto, procurando reduzir a pegada ecológica da deslocação.

Além disso, através da Hortee é possível ter acesso a alimentos de produtores certificados em agricultura biológica e ajudar na redução do desperdício alimentar até 25% uma vez que a colheita é realizada de acordo com o volume de encomendas.

A aplicação foi apresentada nesta quinta-feira no Instituto Superior de Engenharia do Porto. E já se encontra pronta para utilização: os interessados têm apenas de se registar e podem começar a fazer encomendas. Num primeiro momento, a recolha de encomendas só poderá ser realizada no Pólo Universitário da Asprela.

Hortee surge da cooperação entre produtores certificados, consumidores e a autarquia do Porto e insere-se na estratégia de digitalização dos mercados da iniciativa Good Food Hubs. Este último projecto tem como objectivo facilitar o acesso a alimentos locais e saudáveis, na cidade do Porto, começando na zona da Asprela. Organizam mercados pop-up e workshops e promovem critérios de sustentabilidade nas cantinas, assim como projectos de investigação relacionados com o sistema alimentar.