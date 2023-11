Liverpool e Roma travados na Liga Europa

José Mourinho esteve longe de ter um jogo “amigável” na deslocação a Praga, ao contrário do que sugerira Maurizio Sarri, treinador da Lazio — numa tentativa de perturbar os rivais da Roma antes do derby de domingo. A equipa italiana do técnico português perdeu com o Slavia, por 2-0, cedeu a liderança do Grupo G (embora em igualdade pontual) e viu adiada a qualificação directa para os oitavos-de-final da Liga Europa. O triunfo do Servette ante o Sheriff (2-1), mantém os suíços numa discussão que poderá ser aclarada no final do mês com a visita da Roma.

No mesmo barco, encontra-se o Liverpool, igualmente derrotado na quarta jornada da Liga Europa, no caso dos ingleses com um tangencial 3-2 na deslocação a Toulouse, o que aproxima os franceses do primeiro lugar ocupado pelos “reds”.

Contas que os austríacos do LASK, com a primeira vitória (e primeiros pontos) na fase de grupos, acabaram por tornar menos complexas para os comandados de Jürgen Klopp, ao vencerem os belgas do Union Saint-Gilloise (3-0), o que deixa o terceiro classificado a cinco pontos do primeiro lugar quando há seis pontos em disputa.

Ao contrário da Roma, que nunca demonstrou capacidade para inverter o resultado e justificar a vitória de há 15 dias frente aos checos, o Liverpool esteve muito perto de anular a desvantagem e garantir, mesmo com um empate, a passagem à fase seguinte.

O Toulouse, goleado (5-1) em Anfield, vingou a humilhação e chegou aos 76 minutos a vencer por 3-1. A entrada de Diogo Jota (81’) — Klopp optou por um “onze” alternativo — ofereceu uma nova perspectiva, com o internacional português a assinar o segundo golo do Liverpool a um minuto dos 90. Já em período de compensação, Jarrel Quansah marcou na baliza do Toulouse, mas o golo foi invalidado depois da intervenção do videoárbitro, que alertou o árbitro para um “braço” de Mac Allister, confirmado pelas imagens. O Grupo E fica, assim, à espera das duas últimas rondas, ainda com todos os cenários em aberto.

Quanto às contas do grupo de Roma e Slavia de Praga, o resultado da próxima deslocação da equipa de José Mourinho à Suíça pode ajudar a resumir a questão aos dois primeiros classificados, assim os “giallorossi” pontuem com um opositor que golearam em Roma. José Mourinho que, em Praga, optou por Svilar em detrimento de Rui Patrício, na baliza, tendo lançado o internacional português Renato Sanches para os últimos 20 minutos, antes de promover a estreia do luso-brasileiro João Gabriel Costa, internacional pelas selecções jovens de Portugal.