Entre Aspas regressam com Sentei-me na noite e o anúncio de um novo álbum, Agora

Trinta anos após o seu álbum de estreia, os Entre Aspas voltaram a reunir-se para a edição de um álbum que celebra essas três décadas e que será publicado no dia 24 de Novembro. O seu nome é Agora e dele já foram divulgados três singles. O primeiro, em Janeiro deste ano, foi Criatura da noite 2023, nova versão de um tema do álbum de estreia do grupo, Entre S.F.F. (1993), agora com a participação do músico e produtor brasileiro Alê Siqueira. O segundo foi Gin, em Junho, e o terceiro, intitulado 3 Minutos, foi publicado em Agosto. Agora, estreia-se esta quinta-feira um quarto single, Sentei-me na noite (letra de Viviane e música de Viviane, Tó Viegas, Nuno Filhó e Filipe Valentim). O videoclipe é de Eduardo Raposo, com produção de Blind Sniper Storytellers, e conta com os actores Verónica Trinka e Tiago Paixão.

Além destes quatro temas, já publicados em single, o novo álbum dos Entre Aspas tem mais seis: Dá-me tudo, Segue-me, Telhado, Escala de Richter, Dom Paio e Penso em ti tanto. A formação reunida para o disco conta com Viviane (voz e flauta), Tó Viegas (guitarra eléctrica), Nuno Filhó (baixo), Paulo Borges (teclados), Rui Freire (bateria) e Filipe Valentim (teclados). Desde os primeiros passos do grupo, em 1990, no Algarve, a partir de uma ideia de Viviane e Tó Viegas, os Entre Aspas gravaram quatro álbuns de estúdio (Entre S.F.F., 1993; Lollipop, 1995, Edelweiss, 1997; e Loja de Sonhos, 1999), um ao vivo (www.entreaspasaovivo.com, 2001) e uma compilação intitulada Best of 20 anos (2013, com DVD), esta editada quando o grupo voltou a reunir-se pelos 20 anos do primeiro disco. Dez anos passados, o álbum agora anunciado é a forma encontrada pelos Entre Aspas para celebrarem 30 anos de música.