Um elefante petrolífero na sala onde se discute a mobilidade do futuro

São três dias de painéis sobre a importância dos veículos eléctricos, dos transportes públicos e dos modos de mobilidade activa, de utilizar dados para diminuir emissões carbónicas, entre muitos outros tópicos sobre o futuro da mobilidade. No congresso mundial Tomorrow Mobility World Congress, que decorre em Barcelona, entre os dias 7 e 9 de Novembro, todas as conversas vão dar à descarbonização e a necessária transição energética para evitar o colapso climático.

Quase todas. No meio da sala há um elefante: a petrolífera estatal saudita, a Aramco, que não só tem um expositor de linhas futuristas e grandes dimensões no centro do evento, como surge na lista de parceiros da iniciativa que é co-organizada pela EIT Urban Mobility (uma iniciativa do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia) e pela Fira de Barcelona, o complexo onde decorre.

Questionada pelo PÚBLICO sobre a presença da produtora de petróleo, a CEO do EIT Urban Mobility, Maria Tsavachidis, refere que a EIT Mobility é responsável pela organização do congresso (em que participam responsáveis políticos, empresas e académicos do sector), mas explica que cabe à Fira (um consórcio de organização de eventos formado pelo município de Barcelona, pelo governo regional da Catalunha e pela câmara de comércio da cidade) seleccionar os expositores e tratar das parcerias corporativas, pelo que não está em condições de comentar a presença de uma empresa que tem no petróleo e no gás as suas principais fontes de rendimento num evento sobre o futuro da mobilidade.

Para explicar a posição da organização, é preciso perceber a sua estrutura: a Tomorrow Mobility Congress está, em conjunto com a Tomorrow Building e a Tomorrow Blue Economy, incluída na Smart City Expo World Congress, o evento chapéu que está a cargo da mesma Fira de Barcelona. Em resposta ao PÚBLICO, fonte oficial da Smart City Expo diz que a companhia saudita está a apresentar na exposição os seus “actuais projectos em áreas como inovação urbana, digitalização e eficiência energética, incluindo cidades que estão a ser construídas sob princípios de grande sustentabilidade”.

Por isso, a Smart City Expo World Congress acredita que apresentar esses projectos e “aproveitar a experiência e o conhecimento” que deles provém é um “activo importante” para outras cidades, o que justifica presença no evento da empresa que, em 2022, produziu 11,5 milhões de barris de petróleo por dia e atingiu lucros recorde.

A Aramco já anunciou a expansão da produção, o que deixou até os peritos da ONU preocupados com o possível impacto que tal medida poderá ter nas alterações climáticas.

O PÚBLICO viajou a convite do EIT Urban Mobility