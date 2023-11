Quinta na TV: a seca, a Marvel e o colar de São Cajó

CINEMA

Sete Pecados Mortais

Hollywood, 21h30

O veterano detective Somerset (Morgan Freeman) e o jovem Mills (Brad Pitt) perseguem um meticuloso e macabro assassino que encena cadáveres de acordo com os sete pecados mortais. É David Fincher quem filma esta história de suspense, segundo um argumento de Andrew Kevin Walker. Apesar de ter ficado como um dos mais exemplares filmes dos anos 1990, só foi nomeado para um Óscar, pela montagem. No elenco entram ainda Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey.

Crown Vic

AMC, 23h44

Thriller policial de Joel Souza, com acção concentrada numa só noite. Dois agentes (Thomas Jane e Luke Kleintank) patrulham o centro de Los Angeles. Um é veterano, com modos próprios de lidar com situações difíceis; o outro, um novato cheio de ideais ainda frescos da academia.

Pôr do Sol - O Mistério do Colar de São Cajó

Prime Video, streaming

Depois do sucesso da série, primeiro no horário nobre da RTP e depois no streaming, a paródia ao formato e aos clichés das telenovelas transformou-se numa longa-metragem que explicava a origem “da família Bourbon de Linhaça e do seu bem mais valioso: o colar de São Cajó” que, supostamente “está na família há mais de 3500 anos e esconde segredos, maldições e uma lendária receita de bacalhau.”

A realização é de Manuel Pureza; o argumento, de Henrique Cardoso Dias. Gabriela Barros, Rui Melo, Diogo Infante, Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira, Diogo Amaral, José Raposo e Manuel Cavaco assumem as personagens principais. O filme chega hoje à Prime Video, três meses depois de se ter estreado nos cinemas.

SÉRIE

Frente a Frente

AXN, 22h

Arranca no AXN o policial francês em que duas mulheres, com visões muito diferentes da justiça, percebem estar unidas por laços de família e condenadas a trabalhar juntas. São elas a juíza Justine Rameau (Claire Borotra) e a agente policial Vanessa Tancelin (Constance Gay). A relação complica-se quando descobrem que são meias-irmãs e que há uma herança a separá-las. Frente a Frente fica no ar às quintas à noite.

DOCUMENTÁRIOS

Marvel: O Universo Que Mudou a História

História, 22h15

Estreia. Da banda desenhada às salas de cinema, a Marvel tem alimentado a imaginação de várias gerações, arrebatado bilheteiras e trazido mudanças à forma como são feitos (e encarados) os filmes de super-heróis. Esta série documental traça uma panorâmica desse universo intrincado e interligado, começando pelas raízes – com honras feitas ao visionário Stan Lee – e avançando pelas personagens.

Hoje, passa o primeiro par de episódios: Génesis e Homem de Ferro. Nas próximas quintas-feiras, sempre em dose dupla, são exibidos O Incrível Hulk e Thor; Capitão América, O Primeiro Vingador e Os Vingadores; e Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga.

O Rei sem Coroa

TVCine Edition, 23h

A história comovente de um miúdo pobre da Mouraria que ascendeu ao panteão dos maiores fadistas: Fernando Maurício (1933-2003). É filmada pelo realizador Diogo Varela Silva, também responsável por Fado Celeste, O Fado da Bia ou Zé Pedro Rock’n’Roll.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Na região Norte do país, há albufeiras que já atingiram o limite da capacidade, graças às chuvas de Outubro. Mas, no Sul, a situação é outra: a água chega a “conta-gotas” e não é suficiente para evitar os males da seca. As seis barragens algarvias, por exemplo, encontram-se a cerca de 25% da sua capacidade máxima.

Os efeitos da escassez no Alentejo e no Algarve revelam-se em Ávidas de água, uma reportagem do jornalista Filipe Canhoto Ribeiro, com imagem de Fábio Siquenique, imagem drone de Rui Rodrigues e Carlos Matias, e edição de Vanessa Brízido.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Raków Czestochowa

SIC, 19h55

Directo. O Sporting prossegue a campanha na fase de grupos da Liga Europa com o reencontro com o Raków Czestochowa, depois de ter ido a Sosnowiec empatar com o campeão polaco por 1-1.