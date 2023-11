Adão e Silva fez balanço de quase dois anos na Cultura (com Gramsci e Ziggy Stardust)

Se este foi o último debate do ministro na Assembleia da República, despediu-se com uma sessão em que se discutiu de tudo um pouco, do financiamento da área que tutela aos seus animais de estimação.

O ministro da Cultura dedicou a tarde desta quarta-feira ao debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024. E ao contrário do que aparentemente esperariam alguns deputados da oposição face ao cenário de crise política que se impôs com a demissão do primeiro-ministro, não se mostrou "sisudo", para recorrer ao adjectivo de que o próprio Pedro Adão e Silva fez uso.