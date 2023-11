Após 20 dias de chuva e várias tempestades, Norte de França sofre cheias históricas

Após 20 dias consecutivos de chuva e a passagem das tempestades Domingos e Ciaran, a região de Pas de Calais, no Norte de França, está a sofrer inundações que são classificadas pelos serviços meteorológicos como “históricas”. Deverá ser lançado um novo alerta vermelho para cheias, anunciou o ministro da Transição Ecológica francês, Christophe Béchu, a partir desta noite ou na quinta-feira, por causa da chuva.

Seis dezenas de municípios foram afectados pelas cheias, que deixaram as ruas e as casas alagadas, carros a flutuar. Vários rios no Norte de França transbordaram, por causa das chuvas que não têm parado, dando origem às inundações, que fizeram um morto. As regiões em torno de Boulogne-sur-Mer e Saint-Omer foram particularmente afectadas.

Foram afectados rios como o Aa, Lys, Canche, Liane, Hem. A situação melhorou em alguns, permitindo descer o nível de alerta de cheias para laranja, mas não noutros, o que levou o ministro Béchu, em visita à região, a dizer que que o alerta vermelho continuará a vigorar, pelo menos até sexta, diz a AFP. Pelo menos 1500 bombeiros foram mobilizados pela socorrer a população.

Há quase 45 mil habitações sem electricidade, sobretudo nas regiões da Bretanha e da Normandia, também por causa do mau tempo, disse Olivier Véran, porta-voz do Governo, citado pela televisão TF1. Há escolas encerradas e a circulação de comboios regionais foi interrompida.

Na origem destas cheias está um episódio de ch