Estrangeiros nas forças armadas? “Não faz parte do programa do Governo, nem está no horizonte de políticas”

Em entrevista ao podcast Toma Partido do PÚBLICO, num episódio sobre os jovens e as Forças Armadas, Helena Carreiras constata que os ramos “têm de ter a consciência de que” o machismo “é algo contra o que também têm de lutar”. Mas mostra-se optimista, já que considera que as “características” das Forças Armadas, como “a hierarquia, a disciplina, as regras”, “podem permitir lutar mais activa e eficazmente contra estes obstáculos”.