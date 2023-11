Pizarro no parlamento com Costa demitido: “O senhor ministro deixa um clima de guerra instalado no SNS”

Foi com um semblante pesado, e em condições sui generis como fez questão de dizer o presidente da comissão parlamentar de finanças e orçamento, que o ministro da Saúde e os secretários de Estado se apresentaram no Parlamento para discutir a proposta de orçamento da saúde para 2024. A audição começou cerca de uma hora depois de António Costa ter anunciado ao país o seu pedido de demissão, na sequência de uma investigação que está a decorrer relacionada com negócios do lítio.

A primeira palavra foi dada ao ministro Manuel Pizarro, que à semelhança das últimas intervenções públicas destacou “o reforço acentuado” do orçamento na área e que entre 2016 e 2024 “aumentou 76%”. Sem o ímpeto habitual, o ministro elencou as alterações que o Governo colocou em marcha, como a organização do SNS em 39 Unidades Locais de Saúde (ULS) e o alargamento das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B – dois decretos-lei publicados esta terça-feira em Diário da República.

Com esta última alteração, disse Manuel Pizarro, cerca de 250 centros de saúde ficam em condições de transitar para USF modelo B. Nos hospitais, a aposta são os Centros de Responsabilidade Integrados (CRI). Actualmente existem 45, referiu. Tudo isto, continuou, será feito num “quadro de devolução de autonomia às instituições de saúde”, com os instrumentos de gestão a serem negociados directamente entre as instituições de saúde e a Direcção Executiva do SNS.

Feita a introdução, coube ao maior partido da oposição – o PSD – a palavra. E a situação do momento foi o mote de arranque: o pedido de demissão de António Costa. “As circunstâncias ditam que esta audição já não é mesma que estava prevista acontecer. É uma audição bastante diferente. Nessa medida, ouvir esta intervenção, para nós, faz pouco sentido”, afirmou Miguel Santos, reconfirmando um anúncio que o partido já tinha feito.

O PSD, anunciou, vai entregar esta terça-feira “um pedido de apreciação parlamentar” do decreto-lei da generalização das ULS, e o objectivo “é travar esta alteração que querem fazer da forma como querem fazer”. Uma questão de cautela, disse Miguel Santos, “para evitar mais um erro crasso que este Governo pretende cometer, da forma como pretende levar esta alteração para frente”. Mas sem identificar qual o erro crasso, nem qual a proposta do PSD.

Mas continuou, “o PSD uma vez mais terá de assumir responsabilidade difícil para corrigir o estado calamitoso em que deixam o nosso país”. Afirmando que a audição já não é para tratar do que o ministro e o Governo vão fazer, mas sim para “para tratar do que não fez”, Miguel Santos acusou o Governo de deixar na saúde um legado “horrível”.

“O SNS vive, há muito tempo, um estado de degradação. O senhor ministro deixa um clima de guerra instalado no SNS com as várias classes profissionais, com maior destaque para os médicos. O ministro e Governo andam há meses em negociações intermináveis e não conseguiram chegar a uma solução de compromisso”, disse, apontando uma situação degradante na cobertura de médicos de família, no acesso às urgências e nos cuidados continuados. O número de camas disponíveis “regrediu”, apontou, referindo que “deverá ser a primeira vez que uma situação destas acontece”.

Manuel Pizarro disse-se “muito confuso sobre a proposta que o PSD quereria fazer em termos debate de futuro”. Garantiu que o Governo “está habituado a lidar com condições difíceis”, como foram as criadas pela pandemia, e será capaz “de lidar com problemas políticos quotidianos, por mais complexos que sejam”.

E acusou: “Enquanto o Governo estudava se generalizava as ULS, o PSD dizia que era urgente [aplicar o modelo]. Quando o Governo decidiu avançar, o PSD passou a ser contra não se sabe bem porquê.”

Nas primeiras intervenções que fizeram, também o Chega e a Iniciativa Liberal se referiram ao facto de esta ser a discussão de um orçamento da saúde que deverá cair, perante a eminência da dissolução da Assembleia da República e a possibilidade de novas eleições. "Estamos a falar de uma proposta de lei que, obviamente, sabemos que já não vai ser aplicada desta forma", disse a deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.

“O Governo apresenta-se aqui decapitado por uma decapitação judicial. Pela primeira vez, o sistema judicial português escolhe manifestar que vai acusar um primeiro-ministro em funções e que esse primeiro-ministro será putativamente suspeito de corrupção. Isto é inédito na democracia portuguesa, é um evento extraordinário nas democracias europeias”, afirmou o deputado do Chega Pedro Frazão. E que lhe mereceu um reparo imediato do presidente da comissão de orçamento, salientando que “o sistema judicial não anunciou que ia acusar ninguém”.