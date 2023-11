Um acidente no rosto

A serra, o fogo, a violência e o medronho fizeram do Severo e do seu filho homens cheios de arestas, rugosos, terrosos, a cheirar a cinzas e a gordura de porco. Nenhum dos dois, nem o Severo nem o Urso, sabia por que motivo consideravam aquele livro, do tal filósofo que até sabia o sentido da vida, tão importante, especialmente se for tomado em conta o facto de serem ambos incapazes de perceber o seu conteúdo. O próprio título era já um desafio.

