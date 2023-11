Com a Internet e as linhas telefónicas cortadas na Faixa Gaza pela terceira vez, o Exército de Israel esperava neste domingo ter a Cidade de Gaza completamente cercada e começar a combater forças do Hamas dentro do maior centro urbano deste território palestiniano dentro de 48 horas, noticiou o jornal israelita Ha’aretz.

