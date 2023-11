Milhares saem às ruas da Europa para pedir “cessar-fogo” em Gaza

Milhares de manifestantes saíram este sábado à rua em solidariedade para com os palestinianos em Gaza. Protestos organizados em cidades como Londres, Berlim, Paris, Istambul, Berna e Oslo apelaram a um cessar-fogo em Gaza e a castigos contra Israel, em resposta à intensificação da ofensiva militar contra o Hamas que tem aumentado o número de mortes civis.

Em Londres, as imagens televisivas mostraram grandes multidões a protestar sentadas, bloqueando partes do centro da cidade, antes de marcharem em direcção à Trafalgar Square. Os manifestantes empunhavam cartazes com os dizeres "Liberdade para a Palestina" e cantavam "cessar-fogo já" e "aos milhares, aos milhões, somos todos palestinianos".

A polícia londrina diz ter efectuado 11 detenções durante as manifestações. Uma pessoa foi detida por exibir um cartaz que poderia incitar ao ódio, violando legislação sobre terrorismo.

​No centro de Paris, milhares de pessoas marcharam no primeiro grande protesto autorizado na capital francesa desde o ataque do Hamas em território israelita. Os protestos apelaram a um cessar-fogo com cartazes onde se lia "Parem o ciclo de violência" e "Não fazer nada, não dizer nada é ser cúmplice".

Em Berlim, pelo menos 3500 pessoas reuniram-se na Alexander Platz para pedir o cessar-fogo e a protecção dos palestinianos em Gaza.

Na Turquia, os protestos incluíram também mensagens críticas do Presidente norte-americano, Joe Biden, e do secretário de Estado Antony Blinken. Em Ancara, os manifestantes juntaram-se perto da embaixada norte-americana, gritando palavras de ordem e exibindo cartazes com "Israel bombardeia hospitais, Biden paga".