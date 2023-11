Efacec: o estranho caso do que o Governo não percebe

O ministro da Economia classificou como um “dia feliz” aquele em que anunciou a venda da Efacec aos alemães da Mutares. Antes, António Costa Silva tinha avisado que os custos com a Efacec podiam ser “algo maiores” e no início do Verão tinha pedido aos partidos da oposição que “não fizessem descarrilar o negócio” quando estes pediram no Parlamento mais informações sobre as condições da privatização.

