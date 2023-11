Sp. Braga arrasa Portimonense com goleada de raiva

Algarvios foram para o intervalo a vencer, mas a reacção dos minhotos e um hat-trick de Banza acabaram com as hipóteses da equipa de Portimão.

O Sp. Braga arrasou o Portimonense com uma goleada, por 6-1, na recepção aos algarvios, em jogo da 10.ª jornada da Liga, ascendendo provisoriamente ao quarto lugar da classificação, com 20 pontos, a dois do FC Porto.

A equipa de Portimão marcou cedo, colocando-se em vantagem aos 10 minutos graças a um golo de Pedrão. Vantagem que poderia ter sido aumentada, mas que acabou por ditar o resultado ao intervalo.

No reatamento, o Sp. Braga surgiu determinado a dar a volta ao resultado, igualando por Ricardo Horta logo no reatamento (47'). Al Musrati deu vantagem à equipa da casa na conversão do primeiro penálti da noite (52') e Álvaro Djaló aumentou para 3-1, sete minutos depois.

O Portimonense estava apenas a meio da goleada que o hat-trick de Simon Banza acabou por estabelecer em sete minutos. Primeiro de penálti (83'), o avançado francês iniciou a contagem pessoal, para bisar aos 87' e fechar as contas aos 90 minutos, isolando-se, com 10 golos, na lista de melhores marcadores da prova.

O Portimonense permanece no 10.º lugar, mas pode ser ultrapassado por Farense e Casa Pia.