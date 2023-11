Quatro mortos em naufrágio de veleiro em Santa Cruz, Torres Vedras

Dois homens e duas mulheres morreram junto à praia da Formosa, em Santa Cruz, concelho de Torres Vedras, depois de o veleiro onde seguiam ter naufragado. O óbito dos quatro tripulantes (os únicos que seguiam a bordo da embarcação) foi declarado no local, confirmou ao PÚBLICO o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, comandante José Sousa Luís.

A quarta tripulante foi encontrada, mais tarde, no interior do veleiro "durante os trabalhos de remoção" da embarcação. O porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, comandante José Sousa Luís, adiantou ainda que três dos quatro tripulantes têm nacionalidade dinamarquesa.

Em declarações à agência Lusa por volta das 12h15, o comandante já tinha adiantado que “os três náufragos que deram à costa não tinham colete, estando a ser assistidos”. Tinham partido às primeiras horas da manhã da Marina de Peniche, a cerca de 28 quilómetros do local onde os náufragos deram à costa, numa zona onde se esperava uma elevada agitação marítima.

O veleiro de bandeira dinamarquesa naufragou a mil metros ao largo da praia da Formosa, em Santa Cruz. “O alerta para o acidente foi dado às 11h08, tendo sido mobilizados para o local uma embarcação salva-vidas de Peniche e um helicóptero da Força Aérea”, disse o comandante.

“À chegada ao local, constatou-se que tinham dado à costa alguns destroços, alegadamente da embarcação, e três náufragos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, todos sem coletes salva-vidas e em paragem cardiorrespiratória. Os elementos dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras iniciaram de imediato as manobras de reanimação”, é referido num comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Foram de imediato iniciadas buscas por eventuais tripulantes desaparecidos, que estão a ser coordenadas no local pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Peniche. As buscas envolveram elementos do comando local da Polícia Marítima de Peniche, tripulantes da Estação Salva-Vidas de Peniche, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, do INEM e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. Todos os meios estão agora a ser desmobilizados.

Seguiram-se os trabalhos de remoção do veleiro para que seja possível realizar um inquérito sobre o incidente para perceber o que aconteceu na manhã desta sexta-feira.

O naufrágio acontece numa altura em que a costa portuguesa compreendida entre o distrito de Lisboa e o de Viana do Castelo está sob aviso vermelho por agitação marítima até às 15h, descendo para o aviso meteorológico laranja a partir dessa hora e até às 18h de sábado, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Na costa entre Setúbal e Faro, até à meia-noite, vigora o aviso meteorológico laranja para a agitação marítima.